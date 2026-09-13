Kadından Yaşama Destek Derneği (KAYAD), Rukiye Tunçer’in eşi tarafından öldürülmesinin ardından yaptığı paylaşımda, ülkede kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddete dikkat çekerek, Ev İçi Şiddet Yasası’nın bulunmamasını ve siyasi irade eksikliğini eleştirdi.

KAYAD’ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ülkede son bir ay içerisinde iki kadın cinayeti ve bir kadın cinayeti teşebbüsü yaşandığına dikkat çekildi.

Paylaşımda, “Ülkemizde olan” başlığı altında “1 ayda 2 Kadın Cinayeti, 1 Kadın Cinayeti Teşebbüsü” ifadelerine yer verilirken, “Ülkemizde olmayan” başlığı altında ise “Ev İçi Şiddet Yasası” ve “Siyasi irade” ifadeleri kullanıldı.

KAYAD, “Artık aramızda olmayan” başlığı altında ise son dönemde yaşamını yitiren Saliha Özkol ve Rukiye Tunçer isimlerine yer verdi.

KAYAD, paylaşımına eşlik eden mesajında ise kadına yönelik şiddet vakalarında önemli bir noktaya dikkat çekti.

Bir kadının şiddete uğradığını söyleyerek polise başvurduğunda, çoğu zaman yaşadığı şiddetin ilk kez gerçekleşmiş olmadığını belirten KAYAD, araştırmaların kadınların yardım istemeden önce defalarca fiziksel şiddete maruz kalabildiğini gösterdiğini ifade etti.

KAYAD açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Eğer siz veya sevdiğiniz birinin ev içi şiddete maruz kaldığını düşünüyor, güvenliğinden endişe ediyorsanız yalnız değilsiniz. Destek alabileceğiniz kurumlara ulaşın”