Polisten kayıp kişilerle ilgili şu şekilde:

20.11.2023 tarihinde Polise verilen bilgide; 18.11.2023 tarihinde, saat 08:00 sıralarında, Gazimağusa’da sakin Mehmet Eren UZUN (E-35)’un kalmakta olduğu ikametgahından ayrıldığı, halen geri dönmediği ve kendisinden haber alınamadığı bildirilmiştir. Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.

20.11.2023 tarihinde Polise verilen bilgide; 19.11.2023 tarihinde, saat 14:00 sıralarında, Girne’de sakin Fidan YAŞAR (K-25)’ın kalmakta olduğu ikametgahından ayrıldığı, halen geri dönmediği ve kendisinden haber alınamadığı bildirilmiştir. Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.