Bakanlar Kurulu toplandı Bakanlar Kurulu toplandı

Polisin açıklaması şöyle:
28.05.2023 tarihinden beridir kayıp olduğu bildirilen Gazimağusa’da sakin Çağla ÇAM (K-17) ve 26.05.2023 tarihinden beridir kayıp olduğu bildirilen Selen Hürmüse KEKLİKLER (K-17) bulunmuştur. Soruşturma devam etmektedir.