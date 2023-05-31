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Polisin açıklaması şöyle: 28.05.2023 tarihinden beridir kayıp olduğu bildirilen Gazimağusa’da sakin Çağla ÇAM (K-17) ve 26.05.2023 tarihinden beridir kayıp olduğu bildirilen Selen Hürmüse KEKLİKLER (K-17) bulunmuştur. Soruşturma devam etmektedir.

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