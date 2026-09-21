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Polisin konuyla ilgili soruşturması devam ediyor.

Cumaziye Ahmet, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Başlatılan arama çalışmaları sonucunda Ahmet, 21 Eylül saat 08.45 sıralarında Hastane Bölgesi’ndeki Şehit Ali Hasip Sokak üzerinde sağ olarak bulundu.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 20 Eylül 2026 tarihinde saat 19.30 sıralarında Levent İlkokulu bölgesinde yürüyüş yapan Cumaziye Ahmet’in kaybolduğu ve kendisine ulaşılamadığı polise bildirildi.

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