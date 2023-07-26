Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile Rum Yönetimi arasında dün, Kayıp Şahıslar Komitesi’ne (KŞK) mali destek verilmesine yönelik iş birliği anlaşması imzalandığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Başkanlık’tan yapılan açıklamaya göre anlaşmaya Başkanlık Bürosu Müdürü Haralambos Haralambus ile UNDP adına Jakhongir Khaydarov’un imza koyduğunu ve imza töreninde, Haralambus’un Khaydarov’a, Rum Yönetimi’nin KŞK’ya 2023 yılı için ayırdığı 175 bin Euro’luk katkıyı takdim ettiğini yazdı.

Gazete, açıklamaya göre toplantıda “Kayıplar ve Mahsurlar İçin İnsani Konular” Başkanı Anna Aristotelus ile Kayıp Şahıslar Komitesi Kıbrıslı Rum üyesi Leonidas Pandelidis’in de yer aldığını kaydetti.

Habere göre açıklamada, Rum Yönetimi’nin 175 bin Euro’luk katkısının, KŞK’nın, Kıbrıs sorununun Rumlar, Yunanlar ve Kıbrıslı Türkler için doğurduğu en trajik insani konulardan biri olan kayıpların akıbetinin belirlenmesi konusunda yaptığı önemli çalışmaları desteklemek amacıyla yapıldığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Rum Yönetimi’nin KŞK’nın çalışmalarına başlamasından bu yana yaptığı katkıların 3,7 milyon Euro’yu aştığı ve KŞK’nın 2023 yılı bütçesinin 3,2 milyon Euro olduğu ifade edildi.