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Türker Demir, Mustafa Demir ve Mahmut Demir adına “Bu çocukların yardıma ihtiyacı var” denilerek IBAN numarası paylaşıldığını ve yardım talep edildiğini belirterek, “Bu bilgi kesinlikle doğru değildir. Aile yakınlarının kimsenin parasına ihtiyacı yoktur.” ifadesini kullandı.

Girne Turizm Limanı’nda kurulan çadırda yakınlarından gelecek haberleri bekleyen aile yakınlarından Türker Demir, akrabaları kayıp Mustafa Demir ile Mahmut Demir adına yardım kampanyası başlatıldığının duyurulduğunu ancak kendilerinin böyle bir çağrıda bulunmadığını söyledi.

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