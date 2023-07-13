Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 14.00 sıralarında, Yeniboğaziçi’nde, bir ikametgahın bahçesindeki havuza ait motor odasının çatısında, M.A.’nın (E-43) gerekli önleyici tedbirleri almadan kaynak yaptığı sırada, kaynak makinesinden atılan kıvılcım kuru otları tutuşturması sonucu bir yangın meydana geldi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, 25 metre uzunluğundaki elektrik kablosu, 30 metre uzunluğundaki su borusu ve 4 dönümlük alan içerisindeki kuru otlar tamamen yandı.

Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma ediyor.