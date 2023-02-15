14.02.2023 tarihinde, saat 07.00 sıralarında, Gemikonağı n’da Yedidalga’da Şht Nejdet Levent Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan Muhammet UYAR salon araçta elektrik aksamlarının gelen kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucu araçta maddi hasar meydana geldi. Soruşturma devam etmektedir.

14.02.2023 tarihinde, saat 19.30 sıralarında, Küçük Kaymaklı ’da Mehmet Ali Sokak üzerinde seyir halinde bulunan Seyit Ali SAADETOĞLU yönetimindeki salon araçta elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucu araçta maddi hasar meydana geldi. Soruşturma devam etmektedir.

36 bin sterlin parayı cebe indirdi

36 bin sterlin parayı cebe indirdi

Yangın larla ilgili polis açıklaması şu şekilde:

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.