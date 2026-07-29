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Olayla ilgili üç kişi hakkında yasal işlem başlatılırken, polis soruşturmasının sürdüğü bildirildi.

Yangında yaklaşık 15 dönümlük tepelik alandaki kuru otlar , 20 alıç ağacı ile 5 dönüm anız yanarak zarar gördü.

Polisin yürüttüğü ileri soruşturmada, bölgede faaliyet gösteren bir şirkette çalışan I.H. (31), A.M. (22) ve M.S. (44) 'nin, gerekli güvenlik önlemlerini almadan tarla içerisinde kaynak makinesiyle demir işi yaptığı, makineden sıçrayan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu yangının çıktığı tespit edildi.

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