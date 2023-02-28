Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Kayseri'nin İncesu ilçesinde Kıbrıs saati ile 17.16'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.