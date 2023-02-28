Cerrahpaşa Tıp'ta tahliye başladı Cerrahpaşa Tıp'ta tahliye başladı

Kayseri'nin İncesu ilçesinde Kıbrıs saati ile 17.16'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.