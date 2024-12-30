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30.12.2024 tarihinde, saat 02:30 sıralarında, Gazimağusa-Karpaz Anayolu’nun 12-13’üncü kilometreleri arasında, kimliği meçhul şahıs yönetimindeki SR 065 plakalı salon araç ile Long Beach Çemberi istikametinden Granel Çemberi istikametine doğru seyrettiği sırada Sezar Sitesi kavşağına geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkmış ve toprak sete çarptıktan sonra sürücü kaza yerinden ayrılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

Öztürkler’den yeni yıl mesajı: Birlik, beraberlik ve dayanışma içinde hareket etmeye devam edeceğiz

Öztürkler’den yeni yıl mesajı: Birlik, beraberlik ve dayanışma içinde hareket etmeye devam edeceğiz

Kaza yla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

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