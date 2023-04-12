Polisin kazayla ilgili açıklaması şöyle:

11.04.2023 tarihinde, saat 21:30 sıralarında, Lefkoşa’da Yakın Doğu Bulvarı üzerinde, Abdulilah AKIN (E-21) yönetimindeki KK 896 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada Yakın Doğu çemberine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden ve sağdan gelen araçlara öncelik hakkı vermek için duran Firaz ÇALIŞKAN (E-18) yönetimindeki NY 752 plakalı salon aracın arka kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. KK 896 plakalı araç sürücüsü Abdulilah AKIN, sigortasız araç kullanmak suçundan dolayı tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.