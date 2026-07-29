Polisin yürüttüğü ileri soruşturma kapsamında, kazaya karışan sürücü J.P.A. (22) yönetimindeki araçta yapılan aramada, yaklaşık 0,5 gram ağırlığında hintkeneviri türü olduğuna inanılan uyuşturucu madde ele geçirilerek emare olarak alındı.

Soruşturma sırasında yapılan muhaceret kontrolünde ise J.P.A.'nın ülkede yasal statüsü bulunmadığı ve ikamet izinsiz olarak kaldığı da tespit edildi.

Uyuşturucu madde tasarrufu ve izinsiz ikamet suçlarından da hakkında işlem başlatılan zanlı tutuklu bulunurken, olayla ilgili polis soruşturması çok yönlü olarak sürüyor.