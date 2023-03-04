Polisin kazayla ilgili açıklaması şöyle:

04.03.2023 tarihinde, saat 12:30 sıralarında, Lefkoşa’da, Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, Mustafa Akif TALAŞ (E-20) yönetimindeki JR 617 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, bulvar üzerinde bulunan AL-PET akaryakıt istasyonu önündeki trafik ışıklarına geldiğinde, tarafında kırmızı ışık yandığı halde durmayıp yoluna devam ettiği esnada, AL-PET akaryakıt istasyonu içerisinden gelip anayola çıkışı yasaklayan tek yol trafik levhasına uymayarak anayola çıkış yapan Halil BERKSU (E-61) yönetimindeki NT 126 plakalı araç ile çarpışmışlardır. Çarpmanın etkisiyle savrulan JR 617 plakalı araç trafik ışıklarına çarparak durmuştur. Trafik ışıklarından düşen parçalar ise trafik ışıklarında beklemekte olan Fuat ÇELEBİ (E-38) yönetimindeki PE 909 plakalı araçta maddi hasara neden olmuştur. Kaza sonucu yaralanan JR 617 plakalı araç sürücüsü Mustafa Akif TALAŞ ile NT 126 plakalı araç sürücüsü Halil BERKSU’nun, kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki tedavileri halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.