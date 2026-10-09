Stanford Üniversitesi ve Kyushu University'den bağımsız iki araştırma ekibi, turuncu kürkün Arhgap36 adlı genin düzenleyici bölgesindeki 5 kilobaytlık bir DNA silinmesinden kaynaklandığını ortaya koydu. Bu genetik değişiklik, deri hücrelerinde söz konusu genin normalden 13 kat daha fazla RNA üretmesine yol açarak koyu pigmentlerin sarı ve kırmızı tonlarına dönüşmesini sağlıyor.

X kromozomu ve cinsiyet farkı

Araştırmacılar, incelenen tüm turuncu kedilerde bu mutasyonun X kromozomunda yer aldığını doğruladı. Bu durum, turuncu rengin dişi ve erkek kedilerde neden farklı göründüğünü netleştiriyor. Tek bir X kromozomuna sahip erkek kediler tamamen turuncu olabilirken, iki X kromozomuna sahip dişi kedilerde hücrelerin rastgele inaktivasyonu sayesinde tekir, alaca veya kaplumbağa kabuğu desenleri ortaya çıkıyor.

Sağlık üzerinde olumsuz etkisi yok

Turuncu kedilerin zekasına dair çeşitli efsaneler bulunsa da, bu genetik mutasyonun kedilerin sağlığı veya zihinsel gelişimi üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi bulunmuyor. Arhgap36 genindeki bu değişim yalnızca pigment hücreleriyle sınırlı kalıyor ve sevilen patili dostların yaşamını olumsuz etkilemiyor.