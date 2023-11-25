Taşkent Doğa Parkı Direktörü Kemal Basat, Muhammet Şağban isimli bir şahsın yasa dışı kurduğu kafes tuzağına yakalanan kediyi vahşice katlettiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Basat, “Bununla da yetinmedi, dönüp bunu övünme maksatlı sosyal medya grubunda paylaştı ve altına gelen yorumlarda da 'kendince' yaptığı vahşeti savundu...” dedi.

Vahşice öldürülen kedinin fotoğrafını paylaştığı için özür dileyen Basat, şunları söyledi:

“Bu fotoğrafı olduğu gibi paylaştığım için özür dilerim, görmeye dayanamayan kapatsın, fakat ülkemizde bunu yapan kadar buna izin verip sessiz kalan bizler de, en ağır cezayı vermeyen yetkililer de sonuna kadar sorumludur.”

Basat, “Buradan başta KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı Veteriner Dairesini ve bu konu ile ilgili diğer tüm kişi ve kurumları göreve çağırıyorum, mevcut yasada en ağır cezalar ne ise verilsin, eğer cezalar yeterli değilse derhal yasalar düzenlensin” ifadelerini kullandı.