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Esnaf ve Sanatkârlar Merkez Birliği Başkanı Kemal Altuncuoğlu, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın konuğu oldu…



Esnaf ve Sanatkârlar Merkez Birliği Başkanı Kemal Altuncuoğlu, piyasadaki pahalılık hakkında değerlendirmelerde bulundu. Fiyatların düşürülmesi yönünde önerilerde bulunan Altuncuoğlu, “Bizim en büyük sorunumuz üretmemek. Kullandığımız ürünlerin neredeyse tamamı yurt dışından ithal ediliyor. Bu nedenle de bizim ülkemize hayat pahalılığı hiçbir zaman düşmeyecek. Biz dışa bağımlı bir ülkeyiz. Üretimin olmadığı yerde bu hayat pahalılığını yaşayacağız. Ukrayna Rusya savaşı çıkınca dünyada tarım piyasası alt üst oldu. Türkiye de seçenek çok fazla her bütçeye göre geçinebilirsiniz. Ama burada sistem bellidir ve standart ortalama bir fiyat var. Biz ithalata dayalı bir ekonomi olduğumuz için bu pahalılığı hep yaşayacağız. “ dedi.



Altuncuoğlu, “Gıda maddelerinin bile gümrüğü var. Bu düşürülebilir ve maliyet aşağı çekilebilir. Öte yandan ithal edilecek ürünlerde çeşitlilik artırılabilir. Serbest piyasa ekonomisi denilerek istenilen zamlar yapılıyor. Bunu ekonomi bakanlığı engelleyebilir. 1 liralık makarna nasıl 10 TL olur? Gümrük dairesi bu denetimi yaparak fiyat kontrolü yapabilir. Devlet bir denge unsuru olabilir. Tüm veriler devlette mevcuttur. Eğer bir cezai denetim uygulanacaksa da bu para cezası değil, iş yerini kapatma cezası olmalıdır. Eğer bu ülkeyi ucuzlatmak istiyorsanız, bir yerden başlanması gerekiyor” dedi.