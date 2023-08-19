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Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Mustafa M.’nin tedavisine başlandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Olay, öğleden sonra Veysel Karani Mahallesi'nde sokakta meydana geldi. İddiaya göre Mustafa M., taşıdığı ruhsatsız tabanca yı kemer ine takaya çalışırken, parmağı kazayla tetiğe dokundu.Tabancanın ateş alması üzerine Mustafa M., kanlar içinde yere yığıldı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri Mustafa M.’nin cinsel organından yaralandığını belirledi.

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