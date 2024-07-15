GÜNDEM KIBRIS ÖZEL HABER

15 Temmuz 1974 yılında EOKA terör örgütüne mensup Albaylar Cuntası tarafından ENOSİS hedefi ile Makarios’a karşı düzenlenen darbe girişiminin üzerinden 50 yıl geçti. Türkiye’de ise 15 Temmuz 2016 yılında FETÖ terör örgütünün asker bünyesinde yapılanması ile oluşan Yurtta Sulh Konseyi isimli bir grup asker darbe girişiminde bulunmasının üzerinden ise 8 yıl geçti. Gündem Kıbrıs olarak vatandaşa bu darbe girişimleri hakkındaki görüşlerini sorduk.



“BU SORUNLAR SİLAHLA HALLOLACAK MESELE DEĞİLDİR”…

Gündem Kıbrıs’a konuşan Mehmet Kadiri isimli vatandaş, Bu kadar tesadüfü bende anlayamadım. Her iki darbe de aynı güne denk geldi. 1974’te gerçekleşen darbe girişimini anlayamıyorum. Kıbrıs Cumhuriyeti’nde bu kadar rahat yaşarken neden Yunanistan’a bağlanmak istediler? Yüzlerce baba evladını öldürdü. 20 Temmuz 1974 Harekâtı, Kıbrıslı Türklerden daha fazla Kıbrıslı Rumların hayatını kurtardı. Türkiye’de gerçekleşmeye çalışan darbe girişimi de anlamış değilim. Hiçbir asker memleketi idare edemez. Onun görevi yurt savunmasıdır. Askeri darbeler dünyada hoş karşılanmaz. Çünkü askeri darbeler sizi geriye götürür. Bu sorunlar silahla hallolacak mesele değildir. Yurtta barış dünyada barış” dedi.



“HALK BU TÜR ŞEYLERİ BENİMSEMEZ”…

Özkan Özdemir isimli vatandaş ise darbe girişimlerini doğru bulmadığını ifade ederek, “Her iki darbe girişimi de halk üzerinde olumsuz etkiler bıraktı. Halk bu tür şeyleri benimsemez” dedi.



“ÇOK UĞRAŞ VERDİK VE BU GÜZEL GÜNLERE GELDİK”…

Hacı Ersan Saygın isimli vatandaş Türkiye’de yaşanan 2016 yılındaki darbeyi üzüntü ile izlediklerini ifade ederek, halkın direndiğini söyledi. 1974 darbesinde ise o dönem asker olduğunu ifade ederek sözlerine başlayan Saygın, “Leymosun’da bir Pazar düğüne gittik ve oraya dayım gelerek asker olduğumu söyledi. Yıldırım bölüğünde seferberlik ile topladık ve savaşmaya başladık. Türkiye’den gelen uçaklar Rumun ilerlemesini durdurdu. 30 ay askerlik yaptık ve mücadele ettik. Rumun baskısından kurtulmak için mücadele verdik. Çok uğraş verdik ve bu güzel günlere geldik. İnşallah bir daha bu tür olaylar yaşanmaz” dedi.



“DARBELER BİR ÜLKEYİ GERİYE GÖTÜRÜR”…

Salih Dereli isimli vatandaş 1974 darbesinin Yunanistan’daki cunta bir anda Türkleri topyekûn imha edip Kıbrıs’ı Yunanistan’a bağlamak istedi. O darbe ilk kendi aralarında yaşandı. Daha Türkiye Cumhuriyeti Barış Harekâtını düzenledi ve bugünlere geldik. Türk silahlı kuvvetleri burada barış gücü görevi yapar. Sınır olayları veya başka olaylar olmaz. Türkiye’de ise kalkışma denilen darbe girişimi Fetöcüler tarafından yapıldı ve askerin içerisinde bir yapılanmaydı. Ancak Türkiye’de vatansever insanları hesaba katmadılar. Bir insan ancak vatan sevgisi ile tankın altına yatar. Orada Türkiye Cumhuriyeti adına güzel bir mücadele verildi. Darbeler gerek ekonomik gerek sosyal yönden bir ülkeyi geriye götürür” diyerek darbe girişimlerini onaylamadığını söyledi.



“TÜRK ASKERİ ADAYA GELMEDEN ÖNCE HER TÜRK KÖYÜ KORDON ALTINDAYDI”…

Hüseyin Arıhanlı isimli vatandaş, “Ben 18 yaşındayken bir darbe olduğunu duyduk. Rumlar kendi kendilerini vuruyor dediler. Gençlik hayatımız bununla geçti. Türk askeri adaya gelmeden önce her Türk köyü kordon altındaydı. Barikatlar vardı. Bir yere gidemezdik. Sigara, süt, ekmek yoktu ve kıtlık vardı. İş ise hiç yoktu. Çok sıkı günlerden geçtik” dedi.



“DARBELER YAPILMAMALI. DEMOKRASİ İÇİN İYİ DEĞİLDİR”…

Hasan Ceylanlı isimli vatandaş, darbelerin insanların özgürlüklerine yapılan bir girişim olduğunu söyleyerek, “EOKA’cıların niyeti Kıbrıs’ı Yunanistan’a ilhak etmekti ve darbe yaptı Yunan Cuntası. Daha sonra Türkiye Barış Harekâtını yaptı. Darbeler yapılmamalı. Demokrasi için iyi değildir” ifadelerini kullandı.



“ÇOK ŞÜKÜR, MİNNETTARIZ, HÜRÜZ”…

Halil Kazan isimli vatandaş, “Bir muammadır hem Türkiye de hem Kıbrıs’ta 15 Temmuzlarda darbeler yapılmış. İnsanın kafası karışıyor. 1970’li yıllarda EOKA’nın yapılanmasıyla birçok Türk köyünü ve aileleri kaçırmak için insanları öldürdüler. Korkudan halk göç etti. ENOSİS’i gerçekleştirmek için çabaladılar ama kendi aralarında anlaşmazlık yüzünden Makarios tarafları uzun sürede adayı ele geçirmek isterken, Cuntanın Yunanistan’da iktidarda kalabilmesi için 15 Temmuz darbesini yaptılar. Kıbrıs Helen adası oldu diye açıklama da yaptılar. Bülent Ecevit’ten Allah razı olsun. Karar aldılar ve 20 Temmuzda Barış Harekâtını Türkiye gerçekleştirdi. Çok şükür, minnettarız, hürüz. Kendi, bayrağımızın altında, kendi cumhuriyetimizde, sonsuza kadar yaşayacağız. Çocuklarımıza da istikbal temin edeceğiz” şeklinde konuştu.