Dagenham'da yer alan Weston Green'deki bir evin sakini perşembe akşamı saat 20.00'den hemen önce 999'u (BK dahil pek çok ülkedeki acil durum hattı -çn.) aradı.

Metropoliten Polisi, 40 yaşında olduğu düşünülen adamın kendi canına kıymak istediğini ve silahının dolu olduğunu söylediğini belirtti.

Polis teşkilatı, adrese gönderilenler arasında ateşli silah eğitimi almış memurlar ve uzman bir müzakerecinin de yer aldığını ve görevlilerin adamla iletişim kurarak "olayı güvenli bir sonuca ulaştırmaya" çalıştığını ifade etti.

Öte yandan saat 21.00'den kısa süre önce polis ateş açtı. Memurlar ve acil tıp teknikerleri ilk yardımda bulunsa da adam yarım saat sonra olay yerinde hayatını kaybetti.

Teşkilat, 40 yaşındaki kişinin kimliğinin henüz resmen tespit edilemediğini fakat en yakınına haber verildiğini ve memurların kendisine destek olduğunu açıkladı.

Kuzey ve Doğu Londra Bölgesel Polis Komutanlığı Şefi Kyle Gordon şöyle diyor:

Düşüncelerim hayatını kaybeden kişinin sevdikleriyle, Dagenham'daki yerel halkla ve bu olaya karışan memurlarla birlikte.

Metropoliten Polisi Teşkilatı daha sonra bir soruşturma başlattı. Polis teşkilatının Mesleki Standartlar Müdürlüğü'nün olaydan haberdar olduğu da belirtildi.

Bağımsız Polis Davranışları Ofisi (Independent Office for Police Conduct/IOPC) kendi soruşturmasını başlattığını doğruladı. IOPC'nin bir sözcüsü, The Independent'a şöyle dedi: