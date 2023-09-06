Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 00.30 sıralarında, Mutluyaka’da faaliyet gösteren bir meyhane içerisinde müşteri olarak bulunan 33 yaşındaki A.G., alkollü içki tesiri altında olduğu sırada karşı masadan kendisine laf attıkları gerekçesiyle, işletmeye ait muhtelif sayıda bardak ve tabağı kasten hasara uğrattıktan sonra, yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle de rahatsızlık verdiği belirtildi.

Bahse konu şahsın tutuklandığını bildireen polis, soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.