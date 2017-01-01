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Kendisine 'şişman' diyen eşine 7 yıl sonra tokat gibi cevap

Kendisine 'şişman' diyen eşine 7 yıl sonra tokat gibi cevap

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İki çocuk annesi Alvina Rayne Pensilvanya’nın Philadelphia şehrinde yaşıyor. Sancılı geçen ilişkisine dek her zaman zayıf bir kadındı.


Kendisine 'şişman' diyen eşine 7 yıl sonra tokat gibi cevap

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32 yaşındaki, eşinin kendini aşağılaması sebebiyle depresyona girdi ve abur cubur yemeye başladı. Eşi Alvina ile ‘Şişko patates’ diye dalga geçiyordu. Eğer o olmasa, hiçbir erkeğin ona bakmayacağını söylüyordu. Alvina’nın eşinden ayrılacak cesareti yoktu.


Kendisine 'şişman' diyen eşine 7 yıl sonra tokat gibi cevap

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Alvina, ruhsal ve fiziksel olarak çöktü. Kilosu 112’ye dayandı.

Daily Mail'den aktarılanlara göre sonunda Alvina buna bir son vermeye karar verdi.


Kendisine 'şişman' diyen eşine 7 yıl sonra tokat gibi cevap

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Alvina, sevdiği adamdan duyduğu duyduğu hakaretler sonrasında hayata küstü. Depresyona giren kadın çareyi yemek yemekte buldu ve kısa sürede aşırı kilo aldı. Kendisine uygun kıyafetleri erkek reyonundan alacak hale geldi.


Kendisine 'şişman' diyen eşine 7 yıl sonra tokat gibi cevap

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İki çocuk annesi kadın evin içinde yürümekte bile zorlanmaya başladı. Anksiyete atakları ve yüksek tansiyonla hayatı daha da kötü gitmeye başladı. Bu da yetmezmiş gibi erkek arkadaşı ona sürekli şişman ve çirkin olduğunu söylüyordu.


Kendisine 'şişman' diyen eşine 7 yıl sonra tokat gibi cevap

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Yıllarca uğradığı sözlü taciz sonrasında, Alvina hayatını değiştirmeye karar verdi.

Gücünü topladı ve ona hakaretler yağdırıp dalga geçen adamı terketti.

Bütün kötü alışkanlıklarından kurtuldu.


Kendisine 'şişman' diyen eşine 7 yıl sonra tokat gibi cevap

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Sağlıklı beslenmeye ve hayat tarzını değiştirmeye başladı. Ne zaman sağlıksız yiyecekler yiyecek olsa, eşinin kendisine ettiği hakaretleri getirdi aklına.


Kendisine 'şişman' diyen eşine 7 yıl sonra tokat gibi cevap

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Alvina’nın kararlılığı meyvesini vermeye başladı. Artık eski kıyafetleri ona bol geliyordu.


Kendisine 'şişman' diyen eşine 7 yıl sonra tokat gibi cevap

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Alvina verdiği kilolarla tanınamayacak hale geldi.

Toplamda 60 kilo verdi.


Kendisine 'şişman' diyen eşine 7 yıl sonra tokat gibi cevap

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Kendisine hakaret eden eski eşi tekrardan bir araya gelmek için Alvina’ya yalvardı.

Ancak Alvina kararlıydı. Onu sert bir dille reddetti.


Kendisine 'şişman' diyen eşine 7 yıl sonra tokat gibi cevap

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Alvina, kendisine hakettiği değeri ve sevgiyi veren Sascha isimli bir adamla tanıştı.

İlk görüşte âşık olan ikili şu anda evli.


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