Lefkoşa’da meydana gelen “Cinsel Saldırı, Şiddet Kullanma Tehdidi ve Ciddi Darp” suçlaması ile ilgili olarak tutuklanan zanlı M.A.A. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Begüm Bektaş olayla ilgili bulguları aktardı.

Bektaş, 02-04 Ocak 2025 tarihleri 20:00-00:00 saatleri arasında Lefkoşa’da, aynı yerde sakin zanlının Küçük Kaymaklı’daki ikametgahı içerisinde kendisini aldattığı gerekçesiyle kız arkadaşının saçlarını çekip sağ gözüne ve vücudunun muhtelif yerlerine yumruk vurarak ciddi bir şekilde darp ettikten sonra kız arkadaşının boğazını sıkarak adı edilene hitaben “seni öldürmeye karar verdim, seni öldürücem” diyerek şiddet kullanma tehdidinde bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Polis zanlının konu darp ve tehdit olayının akabinde, cinsel davranışla kız arkadaşının rızası olmaksızın erkeklik organına dokunmasını sağlamak suretiyle cinsel saldırıda bulunduğunu belirtti.

Polis olayın bilgilerine gelmesi üzerine zanlının derdest emri gereği tutuklandığını ve mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında zanlının ifade vermediğini bazı iddiaları olduğunu bu iddiaların teyit ve tekzip edileceğini belirtti.

Polis ayrıca müştekinin doktor kontrolünden geçirilerek vücudunun muhtelif yerlerinde ekimozlar olduğunu ve bu yönde rapor temin edildiğini belirterek soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi, zanlının lehine ve aleyhine olan tüm hususların tespit edile bilmesi maksadı ile ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı avukatı iddiaların asılsız olduğunu müşteki ile yaşayan zanlının bu iddia edilen fiilleri gerçekleştirmediğini, bahsedilen tarihlerde müştekinin zanlının çalıştığı yere gittiğini ve orada bir şey yokmuş gibi davrandığını bunlarında temin edilecek kamera görüntülerinde görüleceğini iddia etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Gökhan Asafoğulları zanlının soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi maksadı ile 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.