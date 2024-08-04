Polisten yapılan açıklama löyle:

"03.08.2024 tarihinde, saat 23:00 sıralarında, Girne’de Kurtuluş Caddesi’nde bulunan bir apartmanın giriş kısmı içerisinde, konu ikametgah sakini S.Ç.K.(K-36) 387 miligram alkollü içki tesiri altında sarhoş olduğu sırada, makul mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle, olay yerine gelip kendisini uyaran görevli polis memuruna küfür ettikten sonra, polis memurunun giymekte olduğu tişörtü kasten tutup çekmek suretiyle yırtılmasına sebep olmuş ve sol kolunu ısırıp vücudunun muhtelif yerlerine vurmak suretiyle polisi darp edip, görevinden men etmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir."