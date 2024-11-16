Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz'ın kendisini evlilik vaadiyle kandırdığını iddia eden Çağla Çetin, Durmaz'ın kendisinden 20 milyon lira aldığını söylemişti. Bu sözlere yanıt veren Durmaz iddiaları yalanlarken, "Bu suçlamalara mı iddialara mı ithamlara mı açıklama yapayım" dedi.

İlk kez konuştu

Konuyla ilgili ilk kez konuşan Kerimcan Durmaz, hakkındaki iddiaları yalanladı. Durmaz suçlamalarla ilgili, "Arkadaşlar böyle abuk sabuk şeyler. Bu suçlamalara mı, iddialara mı, ithamlara mı açıklama yapayım? Hiç kimseye cevap vermiyorum, ancak yasal yollarla iletişim kurabiliriz" diye konuştu.

İnsanların her duyduklarına inanmamaları gerektiğini söyleyen Durmaz., kendisine yönelik söylentilere karşı daha fazla açıklama yapmayacağını söyledi.