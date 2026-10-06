KHK’da düzenlenen 8’inci Belge Takdim Töreni’nde belgeler, KHK Başkanı Ömer Köseoğlu, Komisyon üyeleri Hüseyin Kavaz, Sıfa Beidoğlu Karahasanoğlu, Tijen Gülle, Genel Sekreter Soley Akçaba, İdari İşler ve Sicil İşleri Müdürü Evren Zeki Gücel ile Sınav İşleri Müdürü Okan Umaner tarafından takdim edildi.

- Köseoğlu: “Başarı; sabır, kararlılık ve çabanın sonucudur”

KHK Başkanı Ömer Köseoğlu, belge takdim töreninde yaptığı konuşmada, farklı sınav kategorilerinde başarı gösterenleri tebrik ederek, elde edilen başarının uzun çalışma dönemlerinin, sabır ve kararlık sonucu olduğunu söyledi.

Başarının yalnızca birinci veya ikinci gelmek anlamına gelmediğini belirten Köseoğlu, asıl başarının kişinin kendisine bir hedef belirlemesi, bu hedef doğrultusunda çaba göstermesi ve hedefe ulaşmak için en üstün performansı ortaya koyması olduğunu ifade etti.

KHK açısından elde edilen başarının ayrı bir anlam taşıdığını kaydeden Köseoğlu, bilgi ve yeteneğin yanında adalet, dürüstlük, sorumluluk ve liyakatin de büyük önem taşıdığını vurguladı. Köseoğlu, belge almaya hak kazananların gösterdikleri başarıyı görev yapacakları kurumlara da taşıyacaklarına da inandığını söyledi.

Verilecek belgelerin yalnızca elde edilen bir sonucun karşılığı olarak görülmemesi gerektiğini belirten Köseoğlu, bunun aynı zamanda bundan sonraki yolculuğun başlangıcı olduğunu ifade etti.

Köseoğlu, başarıda ailelerin ve öğretmenlerin de büyük payı bulunduğunu belirterek, onlara teşekkür etti ve belge almaya hak kazananlara başarılarının devamını diledi.