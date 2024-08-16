Kıb-Tek tarafından yapılan açıklamada, yıllar içerisinde ele alınmayan, hasıraltı edilen ve yapılmayan işler ele alınarak bir an önce tamamlanması için çalışmalar yürütüldüğü ifade edildi.

İlk olarak çok uzun yıllardır atıl durumda bırakılan ve halk sağlığı için büyük risk oluşturan klor gazlarının ve tüplerinin bertarafı için ihaleye çıkılarak sonuçlandırıldığının ve sözleşme imzalandığının kaydedildiği açıklamada, “Sözleşmeye bağlı olarak klor gazlarının ve tüplerinin bertaraf edilmesi ile birlikte halkımızın yıllardır maruz kaldığı bu risk ortadan kalkacaktır.” denildi.

Ülkenin ihtiyacı olan enerji üretimi ile ilgili yapılanların da aktarıldığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Teknecik Elektrik Santralimize kısa vadede iki adet 50 MW gücünde mobil treyler kazandırdık. Bunun yanında 4 yıldır arızadan dolayı atıl durumda olan 17.5 MW gücündeki Dizel Makina 8'in tamiri tamamlanmıştır ve bir hafta içerisinde devreye alınması planlanmaktadır. Yine iki adet yaklaşık 40 MW gücünde jeneratör temini için ihaleye çıkılmış, ancak ihaleye teklif verilmemiştir. Kıb-Tek artan enerji ihtiyacını göz önünde bulundurarak tarihinin en büyük yatırımına imza atarak, 40 MW yerine 80 MW gücünde jeneratör temini için karar alınmış ve ihale süreci başlatılmıştır.

Ayrıca tüm santrallerimizin arıza ve bakımlarının yapılarak daha verimli çalışması için EÜAŞ ile birlikte çok ciddi çalışmalar yapılmıştır. Bu periyodik bakımlar EÜAŞ tarafından yapılmıştır ve yapılmaya da devam edilecektir.

Son günlerde dizel makinelerin arızalanmasına sebep olduğu düşünülen tankların altında yıllar içerisinde biriken kirli yakıtın (slacın), ana tanklarda birikmesini önlemek adına slac tankı ihalesine çıkılmış, sözleşme imzalanıp tankların yapımına başlanmıştır. Yaklaşık 5 yılda bir bu yakıt tanklarının bakımının yapılması gerekmekte olup, bu tankların içerisindeki slacların temizlenmesi, ana tanktan günlük tanklara yakıt tahliyesi sırasında makinelere ulaşımının engellenmesi ve bu makinelerin arızalanmasına bilerek veya bilmeyerek sebebiyet verilmemesi gerekmektedir. Bu konuda da önlem olarak tüm tankların yedeklerinin alınması ve buna müteakip mevcut tankların bakımlarının yapılması konusunda karar alınmıştır.”

“Alınan yakıt numunelerinin analizleri bağımsız laboratuvarlarda yapılmaktadır”

Alınan tüm yakıtların yükleme limanlarında test ve analizlerinin yapıldığının vurgulandığı açıklamada, Teknecik’te boşaltım öncesi alınan yakıt numuneleri analizlerinin de bağımsız laboratuvarlarda yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, “Bizler yıllar içerisinde göz ardı edilen ve bu sistemin devamlılığının sağlanmasını engelleyen tüm noktalara inisiyatif kullanarak, sorumluluk alarak el attık, gereken kararları ürettik. İhale süreçlerini ve gereken işlemleri başlattık. Enerji yatırımlarının kısa vadede tamamlanmadığını göz önüne aldığımızda, Kıb-Tek olarak Sayın Başbakan Ünal Üstel'in öneri ve destekleriyle almış olduğumuz kararların ve yapmış olduğumuz yatırımların olumlu sonuçlarını süreç içerisinde halkımız da görecektir.