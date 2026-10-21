Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na (KIB-TEK) olan borçların tahsiline ilişkin Bakanlar Kurulu tarafından alınan 109/2026 sayılı yasa gücünde kararname kapsamında, borçlulara farklı ödeme seçenekleri sunuluyor.

PEŞİN ÖDEMEDE YÜZDE 80 İNDİRİM

Borcunu peşin kapatan tüketicilerin gecikme zammının yüzde 80’i silinecek. Taksitli ödemelerde ise gecikme zammının yüzde 50’si silinerek, en az yüzde 5 peşinatla 30 aya kadar taksit imkânı sağlanacak.

BELİRLİ BORÇLARA YÜZDE 5 PEŞİNATLA 10 YIL VADE

Kararnamede belirtilen kamu kuruluşları ve ihtilaflı borçlar gibi özel kategorilerde, gecikme zamları silinerek yüzde 5 peşinatla 10 yıla kadar taksitlendirme yapılabilecek. Belediyeler ve sulama birliklerinin su motorlarına ait sayaç borçlarında ise gecikme zammının yüzde 90’ı silinecek.

SON BAŞVURU 31 ARALIK

Düzenlemeden yararlanmak isteyenlerin 31 Aralık 2026’ya kadar KIB-TEK’e başvurması gerekiyor.

Art arda üç veya bir yıl içinde herhangi beş taksitin zamanında ve tam ödenmemesi halinde elektrik kesilecek ve yapılandırma hakkı kaybedilecek.

Başvuru için gerekli bilgi ve belgelerin ayrıntıları, KIB-TEK’in resmî internet sitesi www.kibtek.com adresinden veya bölge amirliklerinden öğrenilebilecek.