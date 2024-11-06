KIB-TEK'in konuyla ilgili açıklaması şöyle:

07 Kasım 2024 Perşembe günü Bafra Trafo merkezinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle 09:00 ile yaklaşık 15:30 saatleri arasında; Limak, Artemis, Mehmetçik Plajı, Nuhun Gemisi Hotel, Concorde Hotel, Pis su arıtma, Tuzlu su arıtma, Thalassa Sitesi ve Bafra’ya elektrik verilemeyecektir. Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.