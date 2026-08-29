KIB-TEK’ten yapılan açıklamada, ekiplerin sahada gerçekleştirdiği incelemelerin ardından doğal afet nedeniyle zarar gören hatların ve diğer enerji altyapısının onarılması için kurumun tüm imkânlarının seferber edildiği belirtildi.

Çalışmaların hızlandırılması amacıyla özel şirketlerden de destek alındığı kaydedilen açıklamada, Güzelyurt ve Lefke bölgelerine gece saatleri boyunca dönüşümlü olarak elektrik enerjisi verilmesinin planlandığı bildirildi.

Onarım çalışmalarının sabaha kadar kesintisiz devam edeceği belirtilerek, yarın itibarıyla Güzelyurt ve Lefke bölgelerinde elektrik dağıtımının normal düzene dönmesinin hedeflendiği ifade edildi.

Açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle devrilen yüksek gerilim direklerinin yeniden yapılması konusunda Türkiye Cumhuriyeti’ndeki ilgili kurum ve yetkililerle gerekli istişarelerin de başlatıldığı kaydedildi.

KIB-TEK, enerji arzının en kısa sürede yeniden sağlanması amacıyla gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirterek, vatandaşlardan kurumun resmi açıklamaları dışındaki bilgi ve söylentilere itibar etmemelerini istedi.

Gelişmelerle ilgili kamuoyuna ilerleyen saatlerde yeniden bilgi verileceği bildirildi.