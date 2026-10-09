KIB-TEK'in açıklaması şöyle:

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu olarak, grevin başladığı ilk günden itibaren halkımıza kesintisiz hizmet sunmak ve meydana gelen arızaları gidermek amacıyla tüm imkânlarımızla çalışmaktayız.

Bakanlar Kurulu’nun grevi erteleme kararına rağmen, sendikanın hizmetlerin yürütülmesini engelleyen müdahaleleri devam etmektedir. Görevlerini yerine getiren çalışanlarımıza yönelik engellemeler kabul edilemez.

Arızaların giderilmesi için yoğun çaba sarf edilirken, edindiğimiz bilgilere göre bazı sendika üyeleri, kurum hatlarına zarar verdikleri şüphesiyle polis soruşturmasına alınmıştır. Kurum malına zarar verilerek halkımıza hizmet ulaştırılmasının engellendiğine ilişkin iddialar son derece ciddidir. Sorumluluğu tespit edilen kişiler hakkında gerekli disiplin süreçleri süratle başlatılacak, Disiplin Kurulu’nun değerlendirmesi sonucunda mevzuatın gerektirdiği yaptırımlar tereddütsüz uygulanacaktır.

Halkımızın mağduriyetini gidermek amacıyla her türlü önlem alınmaya devam edilecektir. Çalışanlarımızın ve görevlendirdiğimiz ekiplerin çalışmalarını engelleyen kişiler hakkında hem disiplin işlemleri başlatılacak hem de polis nezdinde gerekli şikâyet ve başvurular yapılacaktır.

Elektrik hizmetlerinin sürekliliğini sağlamak temel sorumluluğumuzdur. Halkımıza hizmet sunulmasını engellemeye yönelik hiçbir girişime müsamaha gösterilmeyeceğini kamuoyuna bildiririz.