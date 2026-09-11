KIB-TEK’ten yapılan açıklamaya göre, açık artırma Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi’nin görevlendireceği personel nezaretinde 22 Eylül Salı günü, saat 12.00’de KIB-TEK Lefkoşa Genel Müdürlük Binası, zemin kat, toplantı salonunda yapılacak.

Açık artırma usulü satışa, alıcı sıfatı ile sadece KKTC vatandaşı gerçek kişi ve/veya Şirketler Yasası kapsamında kurulmuş olan tüzel kişi şirketler katılabilecek.

Şartname ve daha fazla bilgi talep edenler, 22 Eylül Salı günü saat 10.00’a kadar KIB-TEK Satın Alma Şube Amirliği’ne başvurabilecek.