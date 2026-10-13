Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) yönetimi ile Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) arasında yürütülen görüşmeler uzlaşıyla sonuçlandı. Tarafların imzaladığı beş maddelik protokolle, dokuzuncu gününde olan grev sona erdi.

İmzalanan protokole göre, iş sağlığı ve güvenliği konusunda tarafların ikişer üye vermesiyle dört kişilik bir komite oluşturulacak. Gerekli teçhizat belirlenerek ihtiyaçlar ivedilikle karşılanacak.

Protokolde, bu süreç içerisinde herhangi bir istihdam yapılmadığının teyit edilmesi de kararlaştırıldı.

Son yapılan terfilere ilişkin kararların dondurulması ve seçim yasaklarının sona ermesinin ardından Terfi Komisyonu'nda değerlendirilerek yürürlüğe konulması konusunda da anlaşmaya varıldı.

Personel Şube Amirliği görevini ise yeni bir atama yapılıncaya kadar Gürcem Akalınlar yürütecek.

Anlaşma kapsamında, seçimler tamamlanıncaya kadar eylem yapılmayacak ve personele herhangi bir soruşturma işlemi uygulanmayacak.

Ayrıca mevcut arızalar ivedilikle giderilecek ve bu çalışmalar için ek mesai ücreti talep edilmeyecek.

Uzlaşı protokolü, KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uzun, KIB-TEK Genel Müdürü Dalman Aydın, Türk-Sen Genel Başkanı Arslan Bıçaklı ve EL-SEN Başkanı Ahmet Tuğcu tarafından imzalandı.