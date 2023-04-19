Kıbrıs Türk Elektrik Kurumunun (KIB-TEK) AKSA Enerji Üretim Anonim Şirketi'ne gecikme zamları ile birlikte elektrik alım borcundan ödenmesi amacıyla 600 milyon TL devlet borcu olarak devralınmasına ilişkin Yasa bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

“Kıbrıs Türk Elektrik Kurumunun AKSA Enerji Üretim Anonim Şirketine Olan Borçlarının Devlet Borcu Olarak Devralınmasına İlişkin Yasa”, Cumhuriyet Meclisi’nin 17 Nisan 2023 tarihli birleşiminde oy çokluğu ile kabul edilmişti.

Bahse konu yasa, KIB-TEK’in AKSA’ya olan elektrik alım borcu ile gecikme zamlarının kısmen devlet borcu olarak devralınarak ödenmesini amaçlıyor.