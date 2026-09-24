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KIB-TEK’in yatırım programı kapsamında yürütülen projelerin, inşaat süreçleri tamamlandıktan sonra bölge halkının hizmetine sunulması planlanıyor. Kurum, yeni yılda yeni binalarında, yeni bir hizmet anlayışıyla halka hizmet vermeyi hedefliyor.

Binaların tamamlanmasıyla vatandaşların işlemlerini daha düzenli ve modern ortamlarda yapabilmesi, kurum personelinin de daha işlevsel alanlarda çalışması amaçlanıyor.

VATANDAŞLARA VE PERSONELE YENİ ÇALIŞMA ALANLARI

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Üç bölgedeki şantiyelerde çalışmalar planlanan program doğrultusunda eş zamanlı yürütülüyor. Binaların betonarme ve üst yapı çalışmalarında önemli ilerleme kaydedildi.

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