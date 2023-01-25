Bakanlar Kurulu, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Yönetim Kurulu’na üye olarak atanan Gürdal Çuvalcıoğlu’nun görevden alınmasına karar verdi.

Cinayet zanlısı Güney Kıbrıs'ta yakalandı! Cinayet zanlısı Güney Kıbrıs'ta yakalandı!

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Çuvalcıoğlu’nun yerine Özgür Arıkan atandı.