Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Çuvalcıoğlu’nun yerine Özgür Arıkan atandı.

Bakanlar Kurulu, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu ( KIB-TEK ) Yönetim Kurulu ’na üye olarak atanan Gürdal Çuvalcıoğlu ’nun görevden alınmasına karar verdi.

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