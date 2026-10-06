Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), devam eden grev ve eylemlere ilişkin açıklama yaparak, son iki gündür yaşanan gerginliklerin kurum yönetimi ve çalışanlar açısından üzüntüyle karşılandığını belirtti.

Açıklama şöyle:

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda devam eden grev ve eylemler kapsamında kamuoyunun bilgilendirilmesi gerekli görülmüştür.

Son iki gündür yaşanan gerginlikler, kurum yönetimimiz ve çalışanlarımız açısından üzüntüyle karşılanmıştır. Sürecin kurumsal diyalog ve karşılıklı sorumluluk anlayışı içerisinde sonuçlandırılması temel beklentimizdir.

Sendikanın grev gerekçeleri arasında gösterdiği personel alımı ve atama konuları, halihazırda kurumumuzun gündeminde bulunmamaktadır. Söz konusu hususların seçim yasaklarının sona ermesinin ardından değerlendirilmesi yönünde kurumumuz tarafından daha önce prensip kararı alınmış olup, bu yaklaşımımızda herhangi bir değişiklik söz konusu değildir.

Çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliğinin korunması, kurumumuzun temel sorumlulukları arasındadır ve düzenli olarak iş güvenliği malzemesi alınmaktadır. Bu doğrultuda, gerekli iş güvenliği malzemelerinin teminine de devam edilecektir.

Kurumumuzun gündeminde bulunmayan ve sendikanın da bilgisi dahilinde olan hususların eylem gerekçesi olarak öne sürülmeye devam edilmesi, gelinen noktada eylemin gerekçesi ve amacı konusunda ciddi soru işaretleri doğurmaktadır. Elektrik hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesi ve halkımızın mağdur edilmemesi temel önceliğimizdir. Bu anlayışla EL-SEN’i grevi sonlandırmaya, hizmetlerin normal işleyişine dönmesine katkı koymaya ve sürecin diyalog ve uzlaşı içerisinde sonuçlandırılması yönünde sorumluluk almaya davet ediyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.