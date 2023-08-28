Kıb-Tek, ilan ettiği münhallerle ilgili sınav tarihi, sınav saati ve aday numaralarına göre sınav salonlarını tüm adaylara SMS ile bildirmiş, ayrıca kurumun internet sayfasında da (www.kibtek.com) duyurmuştu.

Beklenen ödeme yapıldı Beklenen ödeme yapıldı

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre, toplam 78 kişinin istihdam edileceği münhallerle ilgili sınavlar, perşembe günü önceden bildirilen saatte, belirtilen okul salonlarında yapılacak.

6 Makine Mühendisi, 10 Elektrik-Elektronik Mühendisi, 2 Bilgisayar Mühendisi, 15 Makine Teknisyeni, 30 Elektrik-Elektronik Teknisyeni, 6 Genel Hizmet Memuru (Çağrı Merkezi), 6 Muhasebe Memuru, 2 Kaynakçı ve 1 Dalgıçın alınacağı sınav, 22 Ağustos’ta yapılacaktı ancak Kurum sınavın, katılımcılardan gelen yoğun talep üzerine 31 Ağustos Perşembe gününe ertelendiğini açıklamıştı.