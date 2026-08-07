Açıklamada, kurum bünyesinde yürütülen ot temizliği çalışmalarının ihale yoluyla gerçekleştirildiği belirtilerek, ihale sürecinin tamamlanmasının ardından yüklenici firmanın çalışmalara başladığı ifade edildi.

KIB-TEK, Teknecik Elektrik Santrali'nde ot temizliği çalışmalarının 29 Temmuz'dan bu yana yaklaşık 20 kişilik ekiple aralıksız sürdürüldüğünü, aynı zamanda kurumun sorumluluğundaki diğer tüm bölgelerde de temizlik çalışmalarına devam edildiğini kaydetti.

Santralin şalt sahası ve çevresinin geniş bir alanı kapsadığına dikkat çekilen açıklamada, temizlik çalışmalarının tek günde tamamlanmasının mümkün olmadığı vurgulandı.

Açıklamada, çalışmalar devam ederken çekilen fotoğraflar üzerinden bakım ve temizlik yapılmıyormuş gibi bir algı oluşturulmasının gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına sürecin bütüncül şekilde değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

KIB-TEK, çalışmalar tamamlanmadan ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, kamuoyunu doğru bilgilendirme amacıyla açıklamanın yapıldığını bildirdi.