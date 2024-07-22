Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, sözü ve müziği Bando Binbaşı Hakan Özgen'e ait olan ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Bölge Bando Komutanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Bando Komutanlığı ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Programı Korosu tarafından seslendirilen marşı, sosyal medya hesabından paylaştı.

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