Philenews’in haberine göre, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi İçişleri Bakanı Konstantinos Yoannu, DİSİ Milletvekili Andreas Konstantinou’nun parlamentoya yönelttiği soruya verdiği yanıtta, Nüfus Dairesi’nin 11 Eylül 2026 tarihli verilerini paylaştı.

Verilere göre toplam 870 bin 632 geçerli kimlik kartı bulunuyor. Bunların 774 bin 145’i Rum toplumuna, 96 bin 487’si ise Türk toplumuna kayıtlı kişilere ait.

Yoannu, açıklanan rakamlara süresi dolduğu halde yenilenmeyen kimlik kartlarının dahil edilmediğini belirtti.