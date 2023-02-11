Kıbrıs Nükleer Karşıtı Platformu, binlerce insanı öldüren, yüzlerce binayı enkaza çeviren, şehir ve köyleri yerle bir eden korkunç depremin ardından Türkiye ve Suriye'de yaşanan son trajediye dikkat çekerek, 2023 yılı ekim ayına kadar faaliyete geçmesi beklenen Akkuyu Nükleer Santrali’nin tüm bölge için yüksek risk taşıdığını açıkladı.

Kıbrıs Nükleer Karşıtı Platformu’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Şiddetli depremlerin olabileceği bir bölgede yer alacak olan Akkuyu projesi, sadece Türkiye için değil, tüm Akdeniz bölgesi için büyük bir tehdit oluşturacaktır” ifadelerine yer verilerek, büyük bir deprem olasılığına ve Akkuyu'daki hasarların etkisine vurgu yapıldı.