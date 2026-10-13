Kıbrıs Robofest Organizasyon Komitesi’nden yapılan açıklamaya göre, Ayaz Tutak 30 golle turnuvanın tüm kategorilerinde en çok gol atan öğrenci olarak gol kralı ünvanını kazandı.

Bosna Hersek’in Travnik kentinde10 Ekim’de gerçekleştirilen Enjoy AI 2026 Avrupa Açık Yarışması’nda KKTC’yi temsil eden Ayaz Tutak, Deniz Çolakoğlu ve Eftal Soykurt, Drone Futbolu kategorisinde elde ettikleri derecelerle gurur yaşattı.

Kıbrıs RoboFest’te deneyim kazanan öğrenciler, başarılarını Avrupa sahnesine taşıdı. Drone kontrolü, dikkat, strateji ve takım çalışması gerektiren karşılaşmalarda mücadele eden takım, ilkokul kategorisinde birincilik, genel kategoride ise ikincilik elde etti.

Geçen yıl Kıbrıs RoboFest Enjoy AI Drone Cup’ta şampiyon olan Gönyeli İlkokulu ekibinden Ayaz Tutak ve Deniz Çolakoğlu ile Kıbrıs RoboFest’te başarı gösteren Eftal Soykurt, bu kez uluslararası arenada birlikte başarıya ulaştı.

Kıbrıs RoboFest organizasyonuyla gerçekleştirilen katılımda öğrencilere öğretmenleri Çizem Baş Onat ve Merve Denizalp eşlik etti.