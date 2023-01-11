Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği, Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal’ın “Kadınlara Yönelik Seminer” başlığı altında söylediklerinin birlik üyeleri arasında infial yarattığını kaydetti.

Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği yaptığı yazılı açıklamada, bu çirkin müdahaleyi kınayarak, toplumumun bünyesine uygun olmayan Din İşleri Başkanlığının lağvedilmesini talep etti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Siz kimsiniz ve kendinizi nerede zannediyorsunuz? Burası özgür kadınların ülkesi. Burada kadınlara “eş” değil “kadın” denir. Kadınlar kendileri ile ilgili kararları kendileri verir. İster evlenir, ister boşanır, ister çocuk, ister kedi sahibi olur. Buna karışma hakkını kimden alıyorsunuz? Biz yaşama biçimimize yapılan müdahalelere çok yüksek bir “hayır” cevabı veriyoruz ve bu konuda ülkemiz kadınlarının da yanımızda olduğunu biliyoruz. Vatandaşın vergileri ile beslenip toplum mühendisliği yapanlara dur denilmelidir. Kıbrıslı Türkler tarihleri boyunca yobazlığa geçit vermemişlerdir. Demokratik kültürümüz en büyük zenginliğimizdir ve bunun elimizden alınmasına izin vermeyeceğiz.”