Birlikten yapılan açıklamada, Girne’de meydana gelen ve can kayıpları ile kayıpların yaşandığı deniz faciasının derin bir üzüntü ile takip edildiği belirtildi.

Açıklamada, “Yaşanan bu ağır felaket, hayatını kaybedenlerin ve yakınlarından haber bekleyen ailelerin yanı sıra tüm Kıbrıs Türk toplumunu derinden sarsmıştır. Girne Limanı’nda bekleyen ailelerin acısını ve endişesini yürekten paylaşıyoruz.” denildi.

Kıbrıslı Türklerin, zor zamanlarda birbirinin yanında olmayı en temel sorumluluğu olarak gördüğü vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Bugün de bu büyük acı karşısında kenetleniyor, felaketten etkilenen herkesin yanında olduğumuzu belirtiyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza ve denizcilerimize Allah’tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve tüm toplumumuza sabır ve başsağlığı diliyoruz. Halen devam eden arama çalışmalarının bir an önce neticelenmesini temenni ediyor, yaralı kurtulanlara acil şifalar diliyoruz. Kıbrıs Türk Armatörler Birliği olarak, denizde kaybettiğimiz canlarımızın ve ailelerinin acısını derin bir kederle paylaşıyoruz.”