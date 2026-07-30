Dernek Başkanı Bülent Ecevit yayımladığı mesajda, bu üç tarihin, adadaki Türk varlığının dayanağını ve en güçlü temellerini ifade ettiğini belirterek, Doğu Akdeniz’de korsan yatağı haline gelen Kıbrıs’ın, Osmanlı Devleti tarafından fethiyle huzur ve güvene kavuştuğunu ve Türk varlığının kök saldığını kaydetti.

Kıbrıs Türkü’nün, adadaki varlığına, hürriyetine, canına, malına ve mukaddesatına yönelen tehditlere karşı koymak, bu topraklarda huzur içinde, hür ve bağımsız olarak yaşamak için TMT’yi kurduğunu söyleyen Ecevit, Barış Harekâtı sonrasında TMT’nin, düzenli orduya dönüştürülerek, GKK’nın kurulduğunu belirtti.

Ecevit, “GKK, kurulduğu günden bugüne Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri ile birlikte Kıbrıs Türk halkını yok etmek isteyenlerin karşısında aşılmaz bir engel, sarsılmaz bir güç olarak durmaktadır.” dedi.

Geçmişte yaşananların, egemenlik ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin mutlak garantörlüğünden taviz verilmemesi gerektiğini çok net olarak ortaya koyduğunu kaydeden Ecevit, devlete, varoluş ve mücadele tarihine sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.