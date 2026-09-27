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Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, İİT Genel Sekreteri Ahmed ile bir araya geldi

Kıbrıs Türk Tabipleri Odası’nın kurulları şu şekilde oluştu:

Genel Kurul’da Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu seçimleri de yapıldı.

Oda’dan yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Başkanlığına tek aday olan Erol Barçın oy birliği ile seçildi.

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