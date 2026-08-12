Berkol, bu başarısıyla Amerika’da burslu kolej tenisinde mücadele edecek ilk Kıbrıslı Türk tenisçi olarak Kıbrıs Türk tenisi adına önemli bir ilke imza atacak.

Gönyeli Tenis Kulübü bünyesinde performans tenis çalışmalarını sürdüren ve ulusal ile uluslararası turnuvalarda mücadele eden Toprak Berkol, kariyerinin yeni döneminde William Woods University Men’s Tennis takımının formasını giyecek.

Amerikan kolej tenisi, sporculara üst düzey tenis ile üniversite eğitimini birlikte sürdürme imkânı sunarken profesyonel tenise geçişte de önemli gelişim yollarından biri olarak öne çıkıyor. Ben Shelton ve Rafael Jódar gibi kolej tenisinden profesyonel tura yükselen güncel isimler de bu sistemin dünya tenisindeki önemini ortaya koyan örnekler arasında yer alıyor.

Uluğ: “Toprak’ın ulaştığı bu nokta hepimiz için büyük bir gurur”

Gönyeli Tenis Kulübü Başantrenörü Nesim Uluğ, yaklaşık üç yıldır birlikte çalıştığı Toprak’ın elde ettiği başarının önemli bir gelişim sürecinin sonucu olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Toprak’la yaklaşık üç yıldır birlikte çalışıyoruz. Bu süreçte hem tenisinin gelişimi hem de uluslararası düzeyde rekabet edebilmesi adına çok ciddi bir çalışma ortaya koyduk. Antrenmanlar, turnuvalar, kazanılan ve kaybedilen maçlar; hepsi bu gelişim sürecinin bir parçası oldu. Bugün Toprak’ın tenis sayesinde Amerika’da eğitim ve spor hayatını birlikte sürdürebileceği böyle önemli bir fırsat elde etmesi hepimiz için büyük bir gurur.”

Uluğ, başarının arkasında ortak bir emeğin bulunduğuna dikkat çekerek şöyle devam etti:

“Bu başarı her şeyden önce Toprak’ın emeğinin ve disiplininin; ailesinin desteğinin ve antrenör ekibimizin ortaya koyduğu çalışmanın bir sonucu. Bizim için ayrıca çok değerli olan tarafı, kulübümüzde yetişen bir sporcunun tenis sayesinde geleceğine böylesine önemli bir kapı açabilmesi. Bunun kulübümüzdeki küçük sporcularımıza da çok güzel bir örnek olacağına inanıyorum.”

Toprak’ın Kıbrıs Türk tenisi adına bir ilke imza atmasının başarıyı daha da anlamlı hale getirdiğini belirten Uluğ:

“Toprak’ın Amerika’da burslu kolej tenisinde mücadele edecek ilk Kıbrıslı Türk tenisçi olması bizim için ayrıca gurur verici. Umarım Toprak’ın açtığı bu yol, arkasından gelecek sporcularımız için de bir başlangıç olur ve gelecekte daha fazla Kıbrıslı Türk tenisçiyi Amerika kolej tenisinde görürüz.” ifadelerini kullandı.

Gönyeli Tenis Kulübü’nde gerçekleştirilen özel çekimle yeni yolculuğu duyurulan Toprak Berkol, önümüzdeki dönemde Amerika Birleşik Devletleri’ne giderek William Woods University’de eğitimine ve kolej tenisi kariyerine başlayacak.