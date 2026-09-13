Dernekten yapılan açıklamada, nüfusun kontrolsüz artmasının, denetimsizliği ve cinsiyet ayrımcılığını da ortaya koyduğuna işaret edildi.

Değişik kadın sivil örgütlerinin birçok çalışma ile yapılacak ve alınacak tedbirleri ortaya koyduğuna dikkat çekilen açıklamada, Kıbrıs Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği’nin de bu konudaki 3 senelik proje çalışmalarını basılı paylaştığına değinildi.

Aile İçi Şiddet Yasası’nın Meclis’ten geçirilmesi, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’nin de bir an önce işlevsel hale getirilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, “Eğitim geliştirilmelidir” denildi ve şu önerilerde bulunuldu:

Laik Cumhuriyetimizde gençlerin spor, toplum çalışması, gönüllü çalışma ve staj yapabilmeleri için yatırımlar yapılmalıdır.

Şiddet gösteren yabancılar sınır dışı edilmeli, en ağır cezalara çarptırılmalıdır. Şiddet gören kadın ve çocuklar devlet himayesine alınması için mekanizmalar geliştirilmelidir.

Nüfusun yarısı olan kadınlar ve geleceğimiz olan çocuklar eğitilmeden, korunmadan fırsat eşitliği verilmeden ekonomik kalkınma ve refah olamaz.”