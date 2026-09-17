Bunlar da ilginizi çekebilir

Kıbrıs Türkü’nün hafızasına ve şehitlerimizin emanetine sahip çıkmaya devam edeceğiz.”

14 Ağustos 1974’te Muratağa, Atlılar ve Sandallar’da katledilen 126 Kıbrıs Türkü’nün aziz hatıralarını yaşatmak ve yaşananları gelecek nesillere aktarmak amacıyla TİKA’mız tarafından hayata geçirilen Muratağa–Atlılar–Sandallar Şehitler Müzesi’ni yarın açıyoruz.

Yılmaz’ın açıklaması şöyle:

Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, TİKA tarafından hayata geçirilen Muratağa–Atlılar–Sandallar Şehitler Müzesi’nin açılışının yarın yapılacağını kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Kıbrıs Türkü’nün hafızasına ve şehitlerin emanetine sahip çıkmaya devam edeceğiz” dedi.

Bu bağlantı sizi https://www.gundemkibris.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.