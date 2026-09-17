Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Kıbrıs Türkü’nün hafızasına ve şehitlerin emanetine sahip çıkmaya devam edeceğiz” dedi.
Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, TİKA tarafından hayata geçirilen Muratağa–Atlılar–Sandallar Şehitler Müzesi’nin açılışının yarın yapılacağını kaydetti.
Yılmaz’ın açıklaması şöyle:
“Unutmadık, unutturmayacağız!
14 Ağustos 1974’te Muratağa, Atlılar ve Sandallar’da katledilen 126 Kıbrıs Türkü’nün aziz hatıralarını yaşatmak ve yaşananları gelecek nesillere aktarmak amacıyla TİKA’mız tarafından hayata geçirilen Muratağa–Atlılar–Sandallar Şehitler Müzesi’ni yarın açıyoruz.
Kıbrıs Türkü’nün hafızasına ve şehitlerimizin emanetine sahip çıkmaya devam edeceğiz.”